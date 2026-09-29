Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) hat seinen Vorschlag für den Haushalt 2027 in den Landtag eingebracht – und die Bürgerinnen und Bürger über das kommende Jahr hinaus aufs Sparen eingestimmt. Die aktuelle Finanzplanung bis 2030 zeige, dass die Lage des Landeshaushalts trotz aller Konsolidierungsanstrengungen schwierig bleibe, sagte er im Parlament in Wiesbaden. In den aktuellen Planungen für die kommenden Jahre bestehe eine Finanzlücke in Milliardenhöhe. Das Land müsse noch stärker abwägen, welche Ausgaben leistbar seien, sagte Lorz.