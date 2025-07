Erfurt (dpa/th) - Die Linke-Landtagsfraktion erwartet von der Thüringer Landesregierung, dass sie die vom Bund fließenden Investitionsgelder mit Städten, Gemeinden und Kreisen teilt. 50 Prozent der Mittel sollten an die Kommunen gehen, sagte der Kommunalpolitiker der Linke-Fraktion, Sascha Bilay, in Erfurt. Aus Sicht seiner Fraktion sollten die Gelder in den Kommunen vor allem für die Gesundheitsversorgung, für Kindergärten und Schulen sowie Wärmeplanung und Klimaschutz genutzt werden.