Berlin/Erfurt (dpa/th) - Thüringens Regierung will ein mehrjähriges Investitionsprogramm für Städte, Gemeinden und Kreise auflegen. Es soll - wie angekündigt - ein Volumen von insgesamt eine Milliarde Euro haben und bis 2029 laufen, hieß es am Rand der Tagung der Thüringer Landesregierung in Berlin. Wofür genau das Geld bestimmt ist und wie es vom Land finanziert werden soll, darüber werde die Regierung Ende der Woche in Erfurt informieren.