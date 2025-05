Unterstützung beim Strukturwandel in vielen Wirtschaftsbereichen gebe das Land außerdem mit einem neuen Mittelstandfonds, der in Kürze verfügbar sein werde, sowie den klassischen staatlichen Investitionszuschüssen. Boos-John bekräftigte ihre Haltung, dass in Deutschland insgesamt die Standortbedingungen für die Wirtschaft besser werden müssten. Unternehmen brauchten "wieder mehr Luft zum Atmen".