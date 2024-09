Aus dem 100-Millionen-Euro-Bürgschaftsprogramm des Landes haben bisher drei Kliniken Hilfe beantragt. Wie Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) bei einer Anhörung des Gesundheitsausschusses am Mittwoch im Landtag sagte, handelt es sich dabei um die Klinik in Schleiz sowie die bisherigen Regiomed-Kliniken in Sonneberg/Neuhaus am Rennweg und in Hildburghausen. Die beiden Südthüringer Landkreise wollen die Kliniken vom insolventen Regiomed-Konzern übernehmen.