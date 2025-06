Finanzen: Kabinett soll Klingbeils Haushalt auf den Weg bringen

Das Geld soll laut Entwurf für zusätzliche Investitionen insbesondere in Zivil- und Bevölkerungsschutz, in Verkehrs-, Krankenhaus- und Energieinfrastruktur, in Bildung, Forschung und Digitalisierung genutzt werden. 100 der 500 Milliarden Euro sind fest für den Klimaschutz eingeplant, weitere 100 Milliarden für Infrastrukturinvestitionen der Länder.

Anders als die Länder soll der Bund mit dem Geld nur zusätzliche Projekte finanzieren dürfen, die über den normalen Bundeshaushalt hinausgehen. Das hatten die Grünen ausgehandelt. Die Milliardenkredite dürfen deshalb nur genutzt werden, wenn im normalen Haushalt eine Investitionsquote von zehn Prozent erreicht wird. Klingbeil will im ersten Jahr 27,2 Milliarden aus dem Topf investieren, im zweiten Jahr 47,9 Milliarden.

Die Grünen kritisieren allerdings bereits, das Geld werde gar nicht für Fortschritt, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder die Modernisierung des Landes eingesetzt. "Es geht bei der Koalition viel zu wenig um Zukunft, sondern vor allem darum, politische Konflikte der Koalition zu kaschieren", sagte Haushälter Sebastian Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. "Die Koalition verteilt teure Wahlgeschenke an Einzelgruppen, stopft Haushaltslöcher, die sie selbst schafft, und zementiert den Status quo."

Dass Deutschland für seine Infrastruktur so hohe Schulden aufnimmt, sieht das Finanzministerium nicht als Problem. Zwar ließen sich Zinsverpflichtungen noch nicht beziffern. Das Sondervermögen könne aber für deutliches Wirtschaftswachstum sorgen, wird argumentiert. Dieses Wachstum könne "die belastenden Effekte höherer Schuldenstände mittelfristig überkompensieren".