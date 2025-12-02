Finanzen: Inflation in der Eurozone steigt unerwartet auf 2,2 Prozent

Luxemburg - In der Eurozone hat sich die Inflation kurz vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) unerwartet verstärkt. Im November sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die EZB, die am 18. Dezember wieder über die Leitzinsen im Euroraum entscheidet, strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.