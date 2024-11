München/Würzburg/Bamberg (dpa/lby) - Katholikinnen und Katholiken in Bayern haben an diesem Sonntag die Wahl - sie dürfen über die neuen Kirchenverwaltungen abstimmen. Das Gremium hat wichtige Aufgaben in den einzelnen Kirchenstiftungen - es entscheidet über finanzielle Frage, über den Gebäudebestand und über Personal wie Mesner oder Pfarrsekretärinnen. Zudem tragen die Kirchenverwaltungen auch Verantwortung für Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.