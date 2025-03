Hochschulen tragen Risiko

"Thüringen ist das einzige Bundesland, wo diese Kosten in dem Hochschulbudget drin sind", sagte Sattler. Auch Tarifsteigerungen müssten von dem Geld aus der Rahmenvereinbarung bezahlt werden. "Momentan ist es so, dass die Hochschulen das komplette Risiko tragen", sagte Sattler. Die Hochschulen würden sich wünschen, dieses Risiko aufzuteilen - etwa in dem das Land ab einer bestimmten Steigerung auch hier die Kosten übernimmt.