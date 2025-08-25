Finanzen: Hochschulen bekommen trotz Sparzwangs mehr Geld vom Land

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Hochschulen sollen auch kommendes Jahr mehr Geld vom Land erhalten. Allerdings sollen die Landesmittel 2026 nur um 3,5 Prozent im Vergleich zum aktuellen Jahr steigen. In den vorangegangenen Jahren hatte die Steigerung jeweils 4 Prozent betragen. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung will das Kabinett nach dpa-Informationen am Dienstag beschließen. Zuvor hatten die Funke Medien Thüringen berichtet. Im aktuellen Jahr stehen den Hochschulen etwa 580 Millionen Euro zur Verfügung.