Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen muss laut Expertenvorhersage 2026 mit einem Steuerminus in dreistelliger Millionenhöhe rechnen. Die aktuelle Steuerschätzung prognostiziere Steuereinnahmen von 27,8 Milliarden Euro und damit ein Minus von 203 Millionen Euro im Vergleich zum Haushaltsplan, wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte. Doch es fügte hinzu: "Ab 2027 ergeben sich Mehreinnahmen von rund 100 Millionen Euro pro Jahr."
Finanzen Hessen erwartet 2026 ein Steuerminus von 203 Millionen Euro
dpa 30.10.2026 - 09:34 Uhr