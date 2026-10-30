Finanzen: Hessen erwartet 2026 ein Steuerminus von 203 Millionen Euro

Hessens Kommunen wiederum könnten 2026 bis 2030 deutliche Mehreinnahmen von insgesamt rund zwei Milliarden Euro erwarten - vor allem wegen eines angenommenen Anstiegs der Gewerbesteuereinnahmen. Abzuwarten bleibt laut Finanzministerium allerdings, ob sich diese künftigen Mehreinnahmen regional auf traditionell "steuerstarke" Gemeinden konzentrieren "oder ob alle hessischen Kommunen von dem Plus profitieren können".