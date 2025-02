Meist laufen Haushaltsberatungen so: Die Räte melden viele Wünsche an, was denn alles in Gemeinde oder Stadt zu investieren sei. Die Kämmerei streicht den Wunschzettel dann radikal zusammen, weil nicht genügend Geld da ist. In Föritztal waren es am Dienstag die Gemeinderäte, welche die Kämmerei nachdrücklich ermahnten sehr sparsam zu sein. Hintergrund: Im vorigen Jahr schloss die Gemeindekasse wegen einer überraschenden Gewerbesteuerrückzahlung von 200.000 Euro mit Minus ab. Passiert dies noch einmal muss die Gemeinde in die Konsolidierung gehen. „...und zwar mit allen bitteren Zwängen, Steuern, Gebühren und Entgelte zu erhöhen“. Darauf wies Gemeinderat Peter Oberender (FDP) hin. Er hat dies in der alten Gemeinde Föritz schon mitgemacht. Oberender mahnte deshalb, alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Darin stimmten auch Rosenbauer (CDU), Ulrich Zeiler (AfD) und Sabine Kohl (Linke) überein. Sven Rosenbauer forderte beispielsweise eine Überprüfung der Kosten für das gedruckte Amtsblatt mit dem Blick auf Digitalausgabe sowie eine Erhebung darüber, ob und zu welchem Preis das alte Feuerwehrgerätehaus in Gefell verkauft werden kann. Zeiler appellierte an alle Ausschüsse, sich in den notwendigen Sparprozess einzubringen. Insbesondere bei den Gebühren und Entgelten sei zu erheben, wo die Föritztaler denn im Vergleich mit anderen Kommunen stehen. Sabine Kohl meinte, man solle sich unter den vielen gemeindeeigenen Gebäuden welche nun einzeln vornehmen, beispielsweise die alte Schule Jagdshof.