2025 habe die Ausgabe internationaler Schulden in Euro den höchsten Stand seit Einführung der Gemeinschaftswährung erreicht und sei im Vergleich zu 2024 um rund 30 Prozent gestiegen. "Der Euro wurde zudem erstmals zur führenden Währung auf dem internationalen Markt für grüne und nachhaltige Anleihen", so die EZB. Die Zuflüsse ausländischer Portfolioinvestitionen in den Euroraum lägen zudem nahe an historischen Höchstständen. Insgesamt sei der Anteil des Euro an einer Reihe von Indikatoren für die globale Verwendung auf rund 20 Prozent gestiegen.