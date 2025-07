BSW kann sich soziale Staffelung vorstellen

Das Vorhaben ist im Brombeer-Koalitionsvertrag konkret festgeschrieben: "Wir werden den Einstieg in ein gesundes, warmes und kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kindergärten auf den Weg bringen (...)", steht im Koalitionsvertrag. Und: "Wir streben einen Landeszuschuss zum 1.8.2027 an."