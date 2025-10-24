Finanzen Bayerns Steuerprognose gibt für 2026 Grund zur Hoffnung

München (dpa/lby) - Anders als in den vergangenen Jahren darf der Freistaat Bayern für 2026 wieder auf höhere Steuereinnahmen hoffen als bislang prognostiziert. "Bayern kann in 2026 mit einem leichten Steuerplus von rund 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zur besonders schlechten Maischätzung 2025 rechnen", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur zur regionalisierten Oktober-Steuerschätzung. Die Aussichten für Bayern sind damit zunächst einmal besser als etwa für den Bund. Ihm sagten die Steuerschätzer bis 2029 keine zusätzlichen Einnahmen voraus.