Finanzen Bayerns Steuerprognose gibt für 2026 Grund zur Hoffnung

In Bayern wird bereits über einen Haushalt mit Schulden gesprochen

Wegen der angespannten Haushaltslage sind erstmals seit der Corona-Pandemie auch wieder neue Schulden ein Thema. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte erst vor wenigen Tagen zum wiederholten Male erklärt, dass für die Haushaltsaufstellung neue Kredite nicht per se Tabu seien. Er begründete dies mit der desolaten Finanzlage der bayerischen Kommunen und dem Anspruch der Staatsregierung, hier helfend zur Seite zu stehen. Füracker hatte ebenfalls erklärt, er wünsche sich einen Haushalt ohne Schulden, könne aber nicht ausschließen, dass neue Kredite notwendig würden.