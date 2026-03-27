Finanzen: Bayerns SPD-Chef Roloff fordert 45 Cent Pendlerpauschale

München - Bayerns SPD-Chef Sebastian Roloff fordert eine Erhöhung der Pendlerpauschale um auf 45 Cent. "Wer jeden Tag zur Arbeit fährt, braucht jetzt eine Entlastung, mit der er kalkulieren kann", sagte der Bundestagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in München. Angelehnt an die deutlichen Preissteigerungen beim Sprit stelle er sich eine Anhebung der Pendlerpauschale um etwa 20 Prozent vor. Zusätzlich solle der Preis des Deutschland-Tickets bis 2027 bei 63 Euro stabilisiert werden, um Pendlerinnen und Pendler nicht zusätzlich zu belasten.