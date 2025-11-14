Finanzen: Bayern sind am seltensten überschuldet

Wie klar der bayerische Vorsprung ist, zeigt sich auch beim Blick auf die Landkreise. Die Top 5 der niedrigsten Quoten liegen sämtlich im Freistaat - konkret sind es Eichstätt mit 3,66 Prozent, Erlangen-Höchstadt mit 3,85 Prozent, Schweinfurt Land mit 4,16, Roth mit 4,29 und Landsberg am Lech mit 4,31 Prozent. Das sind nicht in allen Fällen die wirtschaftlich stärksten Gegenden in Bayern. Die Landeshauptstadt München liegt mit 7,82 Prozent dagegen klar schlechter als der bayerische Durchschnitt.