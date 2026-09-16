Finanzen: Bayern setzt 8,81 Milliarden Euro Erbschaftsteuer fest

"Bei den durch das Landesamt für Statistik jährlich veröffentlichten Zahlen zur Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer handelt es sich stets um die Summe der in einem bestimmten Jahr festgesetzten Steuern in diesem Bereich - also um die Summe aus allen Bescheiden der Finanzbehörden, die in dem betreffenden Jahr festgesetzt wurden", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Summe der festgesetzten Steuern spiegele in keiner Weise die Höhe der tatsächlich vereinnahmten Steuern wider - also die tatsächlich "auf dem Konto" beim Freistaat eingegangene Summe.