Finanzen: Bayern setzt 8,81 Milliarden Euro Erbschaftsteuer fest

Fürth/München (dpa/lby) - Bayerns Finanzämter haben im vergangenen Jahr 8,81 Milliarden Euro an Erbschaft- und Schenkungsteuer festgesetzt. Das sind sage und schreibe 168 Prozent oder 5,52 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2024, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Die immense Erhöhung geht den Angaben zufolge insbesondere auf Fälle mit einem steuerpflichtigen Erwerb von fünf Millionen Euro oder mehr zurück. Die für diese Größenklasse festgesetzte Steuer erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2024 um 446,8 Prozent.