An der Haushaltskonsolidierung in der Stadt Neuhaus am Rennweg führt kein Weg vorbei. Anfang September hatte Bürgermeister Uwe Scheler bereits diesen Schritt angekündigt und während der jüngsten Stadtratssitzung am vergangenen Montag erneut die Haushaltssperre angekündigt. Steuerausfälle reißen ein Loch von etwa zwei Millionen Euro in die Haushaltsplanung. Allein ist die Rennsteigstadt nicht, denn auch Steinach legte kürzlich die Ausgabensperre ein. „Selbst Kommunen in Bayern müssen diesen Weg gehen“, sagte der Kommunalpolitiker. Dabei treffe weder den Stadträten noch den Mitarbeitern in der Verwaltung eine Schuld. Die allgemeine Situation im Land mache vor den Kommunen nicht halt.