Die britische Digitalbank mit Zentrale in London hat mehr als 55 Millionen Kunden weltweit, davon über 40 Millionen in Europa. Frankreich sei der am schnellsten wachsende Markt in der EU mit 5 Millionen Kunden, sagte Pierre Décoté, Chief Risk & Compliance Officer bei Revolut, der Deutschen Presse-Agentur.