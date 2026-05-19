Finanzbranche: Deutsche Bank sieht mit KI mehr Spielraum für höhere Rendite

Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank sieht bei ihrem Ziel zu mehr Rendite noch Spielraum - und setzt auf Künstliche Intelligenz (KI). Beim Bemühen im operativen Geschäft zwei Milliarden Euro einzusparen, sehe man nach dem ersten Quartal "noch größeres Potenzial", sagte Konzernchef Christian Sewing in einer Rede zur Hauptversammlung am 28. Mai, die vorab veröffentlicht wurde. "Das liegt nicht zuletzt am rapiden technologischen Fortschritt. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz übertrifft das Tempo die Erwartungen deutlich."