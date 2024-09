Finanzbranche: Deutsche Bank holt neuen Chef für Geschäft mit Vermögenden

Wachstumspotenzial im Geschäft mit reichen Kunden

Erst am Mittwoch hatte die Deutsche Bank verkündet, dass sie eine mittlere zweistellige Zahl an kleineren Filialen in Deutschland schließt. Zugleich investiert das Geldhaus in die Beratung per Video und Telefon und ihr digitales Angebot für Privatkunden. Im Geschäft mit vermögenden Kunden sieht die Deutsche Bank Wachstumspotenzial: Sie setzt in den Filialen vermehrt auf sogenannte Private Banking Center, die sich auf das Geschäft mit reichen Kunden konzentrieren.