Finanzausgleich: Finanzausgleich: Unstrut-Hainich-Kreis prüft Rechtswege

Mühlhausen/Weimar (dpa/th) - Nach dem Scheitern einer Beschwerde vor dem Thüringer Verfassungsgericht prüft der Unstrut-Hainich-Kreis weiter verbleibende Rechtswege. Ziel sei nun der Erlass eines Verwaltungsaktes durch das Thüringer Landesverwaltungsamt, sagte das Landratsamt Mühlhausen der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In der Beschwerde ging es um die Höhe des Finanzausgleichs im Zusammenhang mit mehreren Gemeindeneugliederungen in den Jahren 2023 und 2024. Dabei hatte der Unstrut-Hainich-Kreis nicht nur Einwohner, sondern auch mehrere teils sanierte kommunale Gebäude an den benachbarten Kreis Eichsfeld abgegeben.