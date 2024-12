Erfurt (dpa/th) - Die Finanzämter sehen in der Zeit vom 20. bis zum 27. Dezember von Zwangsgeldern und Mahnungen ab. In dieser Zeit gelte wieder der "Weihnachtsfrieden", teilte das Finanzministerium in Erfurt mit. Steuerbescheide würden hingegen weiter versandt, um Erstattungen nicht zu verzögern und dem Gebot der rechtzeitigen Erhebung von Haushaltseinnahmen Rechnung zu tragen.