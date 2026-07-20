Finanzämter: 50.000 Vorschläge für Steuererklärungen vom Amt

Erfurt (dpa/th) - Mehr als 50.000 Thüringer haben eine Steuererklärung erhalten, für die sie nichts tun mussten. Die sogenannten Steuer-Festsetzungsvorschläge seien von den elf Finanzämtern im Freistaat im Rahmen des Pilotprojekts "Die Steuer macht jetzt das Amt für Sie" verschickt worden, wie das Finanzministerium in Erfurt mitteilte. Die Empfänger der Steuererklärungen vom Amt könnten nun entscheiden, ob sie mit den eingetragenen Angaben einverstanden sind oder nicht. Die Zustimmungsfrist zum Projekt "Amsel" laufe noch bis Ende Juli.