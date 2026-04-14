Maja Adam-Ilic: „Man wird von überall mit Informationen über den VfB Suhl regelrecht versorgt, auch wenn ich engagementmäßig zum Handball übergegangen bin. Umso mehr hört man, dass die Mädels immer erfolgreicher geworden sind. Der Auftritt des VfB Suhl in dieser Saison freut mich sehr und dass Volleyball in unserer Stadt weiterhin ein hohes Niveau hat und die Mädels in dieser Saison die Chance haben, sogar einen zweiten Titel zu holen. Als Pokalsieger können sie entspannt ins Finale starten. Die Suhler Fans haben es verdient, den zweiten Titel feiern zu dürfen. Ich drücke die Daumen!“