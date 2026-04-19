Finalsieg über Cobolli Tennisprofi Shelton siegt in München - Deutscher Doppel-Coup

Der beste deutsche Tennisspieler verpasste diesmal das Endspiel, weil er am Samstag im Halbfinale deutlich gegen Cobolli verlor. Der 23 Jahre alte Italiener konnte diese Leistung dann aber im Finale nicht veredeln. Cobolli hatte in München für emotionale Momente gesorgt, als er nach seinem Erfolg über Zverev über einen Tennis-Freund aus seinem Club sprach, der am Freitag im Alter von nur 13 Jahren gestorben sei. Cobolli weinte nach dem Sieg über Zverev.