Finalsieg über Cobolli Tennisprofi Shelton siegt in München - Deutscher Doppel-Coup

München - Ben Shelton hat das ATP-Turnier von München gewonnen und ein kleines Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 23-Jährige siegte im Endspiel gegen den Alexander-Zverev-Bezwinger Flavio Cobolli mit 6:2, 7:5. Dadurch feierte der Weltranglistensechste den größten Sandplatz-Sieg eines Amerikaners auf der ATP-Tour seit André Agassis Masters-Erfolg vor 24 Jahren in Rom. Nach 90 Minuten verwandelte Shelton seinen ersten Matchball. Im vorigen Jahr war er bei den BMW Open noch im Finale Zverev unterlegen.