Europameisterschaft Jubel im Hockey-Park - Neunter EM-Titel für Deutschland

Für den deutschen Kapitän Mats Grambusch war es nach 14 Jahren im Nationaltrikot das letzte Länderspiel, in dem der gebürtige Mönchengladbacher einen krönenden Abschluss vor seiner Haustür feiern konnte. Bundestrainer Henning wusste, dass das einen Zusatz-Joker für das Finale bedeutet. "Er spielt fantastisch im Moment und wird einiges dafür tun, dass es ein happy, happy Ende wird", sagte der 41-Jährige.