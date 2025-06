Saraf spielt, Essengue nicht

Zumindest einer ihrer beiden Jungstars, die auf dem Sprung in die NBA sind, stand den Ulmern auch diesmal zur Verfügung: Ben Saraf. Der 19-Jährige steuerte sechs Punkte bei und wurde von den Fans im Hexenkessel in Neu-Ulm besonders frenetisch gefeiert. Auf Noa Essengue hingegen mussten die Schwaben verzichten. Saraf und Essengue haben beim Draft der nordamerikanischen Profiliga am Mittwoch (Ortszeit) in New York gute Chancen, in der ersten Runde von einem Club ausgewählt zu werden.