Finalserie der BBL: Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel

München - Titelverteidiger Bayern München und Ex-Champion Alba Berlin stehen sich von diesem Freitag (20.30 Uhr/Dyn) an im Playoff-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegenüber. Der FC Bayern hat als bestes Team der Hauptrunde in der ersten Partie Heimrecht. Für den Gewinn des Titels sind drei Erfolge nötig, die Serie kann damit über maximal fünf Spiele gehen. Auch das zweite Spiel am Sonntag findet in München statt, die dritte Partie dann am kommenden Mittwoch in Berlin.