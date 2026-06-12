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  4. Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel

Finalserie der BBL Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel

Drei Siege sind nötig: Erneut ermitteln die großen Rivalen aus München und Berlin den nationalen Champion. Für den Bayern-Trainer ist die Serie etwas ganz Besonderes.

Finalserie der BBL: Bayern-Basketballer und Alba Berlin spielen um Meistertitel
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Trainer Svetislav Pesic trifft im Basketball-Playoff-Finale mit Bayern München auf seinen Ex-Club Alba Berlin. (Archivbild) Foto: Matthias Stickel/dpa

München - Titelverteidiger Bayern München und Ex-Champion Alba Berlin stehen sich von diesem Freitag (20.30 Uhr/Dyn) an im Playoff-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegenüber. Der FC Bayern hat als bestes Team der Hauptrunde in der ersten Partie Heimrecht. Für den Gewinn des Titels sind drei Erfolge nötig, die Serie kann damit über maximal fünf Spiele gehen. Auch das zweite Spiel am Sonntag findet in München statt, die dritte Partie dann am kommenden Mittwoch in Berlin.

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Für Bayern-Trainer Svetislvav Pesic ist es eine besondere Serie. Der 76 Jahre alte Serbe beendet damit seine lange Karriere, in der er auch Alba Berlin zu großen Erfolgen führte.