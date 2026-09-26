Das Ergebnis glich dem des Pokalendspiels von Mannheim fast sieben Monate zuvor, wenngleich diesmal auch mit dem schlechteren Ausgang für die Suhler Volleyballerinnen. Das Testspiel von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen gegen den MTV Allianz Stuttgart endete am Samstagabend mit 2:3 (20:25, 25:16, 24:26, 25:20, 13:15) aus Suhler Sicht. In der Suhler Wolfsgrube legte der unterlegene Pokalfinalist ein wenig mehr Cleverness und Durchhaltevermögen an den Tag, während den Suhlerinnen, die sich nach dem Pokalsieg auch noch die erstmalige Meisterschaft gesicherte hatten, im Tiebreak ein wenig die Puste auszugehen schien.