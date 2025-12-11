Der VfB Suhl ist wieder wer, spielt wieder um die großen Titel mit. Elf Jahre sind vergangen, seit der Bundesligist zuletzt um die deutsche Pokalkrone im Volleyball spielte. Also wurde es jetzt wirklich Zeit. Fast schien es ja so, als wäre dem VfB das Pokal-Gen abhandengekommen. Unter Laszlo Hollosy, diesem bei aller Kauzigkeit genialen Trainer, war in der Vergangenheit jeweils im Viertelfinale Schluss. Am 28. Februar 2026 wird es so weit sein, dann darf der Ungar in die Fußstapfen der bisherigen VfB-Final-Coaches Han Abbing, Felix Koslowski, Jean-Pierre Staelens und Sebastian Leipold treten.