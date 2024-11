Finale Selektion der Rennrodler: Eggert/Müller schaffen es ins Weltcup-Team

Für die weibliche Doppelsitzer-Fraktion werden Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg) sowie die Ilmenauerin Dajana Eitberger mit ihrer neuen Partnerin Magdalena Matschina an den Weltcup-Start gehen. Das Juniorinnen-Duo Elisa Storch und Pauline Patz (Suhl/Schmalkalden) wird aufgrund ihrer guten Anschlussleistungen an die beiden Top-Teams bei einzelnen Weltcups Einsätze bekommen. Für Stoch/Patz ist ein Auftritt bei einem der beiden Weltcups in Oberhof durchaus denkbar.