Finale in Berlin Lange Party-Nacht: VfB mit Cup-Triumph gegen Arminia-Helden

Arminia schafft trotz Niederlage ein Novum

In der 82. Minute schrieb dann aber auch ein Bielefelder Pokal-Geschichte: Julian Kania erzielte den Anschlusstreffer für die Arminia, es war das erste Tor eines Drittligisten in einem DFB-Pokalfinale. Und dann stand es auf einmal sogar 2:4 nach einem Eigentor von Josha Vagnoman (85.). Doch mehr ging nicht mehr, Tränen der Enttäuschung ließen auch nicht auf sich warten. "Wir haben alles gegeben, wir haben nicht aufgegeben und das war das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel vom Drittliga-Meister aus Bielefeld.