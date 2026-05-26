 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Rayo-Trainer Perez: "Alle träumten von so einem Spiel"

Finale der Conference League Rayo-Trainer Perez: "Alle träumten von so einem Spiel"

Der kleine spanische Club Rayo Vallecano kann zum ersten Mal einen Titel gewinnen. Der Trainer wendet vor dem Finale in der Conference League in Leipzig einen psychologischen Trick an.

Leipzig - Vor dem Finale der Conference League in Leipzig erinnert Trainer Inigo Perez seine Spieler an ihre Kindheit. "Alle von uns träumten von so einem Spiel, seit sie kleine Jungs waren", sagte Perez vor dem Spiel gegen Crystal Palace am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL Nitro). "Es ist toll für Rayo Vallecano, so ein Spiel zu bestreiten. Wir versuchen, die Gefühle aus der Kindheit mitzunehmen."

Nach der Werbung weiterlesen

Kapitän Oscar Valentin hob die Bedeutung des Spiels für den kleinen Club aus Madrid hervor. "Es ist etwas Magisches für uns. Davon haben wir geträumt. Wir sind sehr glücklich, dass wir am letzten Tag dabei sind", sagte der 31-Jährige.

Rayo hat noch nie einen Titel gewonnen. In der abgelaufenen Saison belegte der Club Platz acht. Trainer Perez hat derweil das Interesse von größeren Clubs geweckt. Er wird Rayo verlassen und wird unter anderem mit Villarreal und Crystal Palace in Verbindung gebracht.