Leipzig - Vor dem Finale der Conference League in Leipzig erinnert Trainer Inigo Perez seine Spieler an ihre Kindheit. "Alle von uns träumten von so einem Spiel, seit sie kleine Jungs waren", sagte Perez vor dem Spiel gegen Crystal Palace am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL Nitro). "Es ist toll für Rayo Vallecano, so ein Spiel zu bestreiten. Wir versuchen, die Gefühle aus der Kindheit mitzunehmen."