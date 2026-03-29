Er ist eigentlich Alpinskifahrer, sagt Thomas Willner und lacht. Trotzdem hat er heute nicht seine gewohnte Wintersportausrüstung an den Füßen, sondern die deutlich schmaleren Langlaufski. Die Umstellung fällt ihm schwer. „Die Langlauftechnik ist schon eine Herausforderung“, schätzt der Hobbysportler aus Beckum in Nordrhein-Westfalen ein. Doch noch mehr Schwierigkeiten bereiten ihm die Ansteige in der Oberhofer Skihalle. „Ich fahre alpin ja immer nur Berg ab“, scherzt er.