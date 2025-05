Der Weltranglistenerste gab an, dass die Substanz über die Hände eines Masseurs unwissentlich in seinen Körper gelangt sei. Bis zum Endspiel pflügte Sinner durch das Heimturnier. Das Viertelfinale gegen den Norweger Casper Ruud (6:0, 6:1) glich einer Machtdemonstration. Die Fans feierten den Nationalhelden, Journalisten schrieben schon vor dem Turnier in Anlehnung an die Papst-Wahl von "Habemus Sinner".