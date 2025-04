Finale am Freitag: Wohnmobil kommt nach Heldburg

Fünf Wochen lang packte ein Verlagsteam um Martin Blaufuß täglich zwei Mal ein und aus. 31 Orte im Landkreis Hildburghausen wurden beziehungsweise werden aktuell noch angefahren, um dort Leserinnen und Lesern Wege zum digitalen Lesen zu ebnen. Zeitweise waren Redakteure mit am Start, um mit den Menschen direkt in ihren Dörfern ins Gespräch zu kommen und Geschichten aufzuspüren, die die Gegend schreibt. Wunderbare Schätze wurden dabei gehoben – unter anderem in Haina und Westhausen, Schleusingen und Streufdorf.