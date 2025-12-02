Madrid - Die deutschen Fußballerinnen haben den Gesamtsieg in der Nations League verpasst. Nach dem 0:0 im Final-Hinspiel unterlag das Team von Bundestrainer Christian Wück Weltmeister Spanien im Rückspiel in Madrid mit 0:3 (0:0).
