Am 5. Juni (20.45 Uhr) ermitteln Europameister Spanien und der WM-Zweite Frankreich in Stuttgart den zweiten Finalisten. Das Endspiel findet am 8. Juni (20.45 Uhr) ebenfalls in München statt. Zuvor findet in Stuttgart (15.00 Uhr) das Spiel der beiden Halbfinal-Verlierer um Platz drei statt. "Das ist ein Brett", sagte Torwart Oliver Baumann zu dem hochkarätigen Teilnehmerfeld.