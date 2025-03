"Die Club-WM ist eine brutale Belastung. Mehr sage ich dazu nicht", äußerte Nagelsmann noch zu der Ballung in diesem Sommer. Fast direkt im Anschluss an die Nations-League-Endrunde werden zum Beispiel die Bayern-Spieler zur Club-WM aufbrechen müssen. Die Münchner bestreiten ihr erstes Gruppenspiel am 15. Juni in Cincinnati gegen Auckland City.