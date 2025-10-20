Auf eine spannende Reise durch Vergangenheit und Gegenwart können sich Interessierte am kommenden Wochenende einstellen: Am 24. und 25. Oktober zeigt das Südthüringer Amateurtheater (SAT) im Haus der Vereine in Obermaßfeld-Grimmenthal den Dokumentarfilm „Geist der Heimat“. Die Filmemacher René Ehrhardt und Jonny Zimmermann nehmen das Publikum mit auf eine eindrucksvolle Reise durch Vergangenheit und Gegenwart Südthüringens – von Hexenprozessen über Dorfleben, Sport und Bergbau bis hin zu den Herausforderungen der Nachwendezeit.