In der Sparte "Bester Hauptdarsteller" treten Timothée Chalamet ("A Complete Unknown", Adrien Brody ("The Brutalist"), Daniel Craig ("Queer"), Ralph Fiennes ("Konklave") und Colman Domingo ("Sing Sing") an. Für die SAG-Trophäe als beste Hauptdarstellerin sind Demi Moore ("The Substance"), Cynthia Erivo ("Wicked"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") und Pamela Anderson ("The Last Showgirl") im Rennen.