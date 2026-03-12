Er habe bei den Dreharbeiten viel über die Jim-Crow-Jahre mit Segregation und der Unterdrückung von Schwarzen gelernt, erzählt Ralla. Er und sein großes Special-Effects-Team wiederum mussten viele technische Hürden meistern. Coogler habe auf "deutsche Ingenieurskunst" gesetzt, sagt er augenzwinkernd.

Aus Dessau nach Australien

Neben Ralla gehört auch der aus Dessau stammende Guido Wolter (44) zum Team. Der Absolvent der Bauhaus-Universität Weimar arbeitete in London und Sydney in der Visual-Effects-Branche und ist nun gemeinsam mit seiner deutschen Ehefrau und zwei Kindern im australischen Adelaide zu Hause. Ralla und Wolter lernten sich vor längerer Zeit in Australien kennen. Mit einem großen Team arbeiteten sie für "Sinners" monatelang zusammen, um mehr als 1.000 VFX-Shots für den im Imax-Format gedrehten Film zu kreieren.

Für rund die Hälfte der Laufzeit des Films hätten sie visuelle Effekte geschaffen, erzählt Wolter. Eine der großen Herausforderungen war das "Twinning" von Jordan in seiner Doppelrolle als Smoke und Stack. In vielen Szenen sind die Zwillingsfiguren zusammen im Bild, kämpfen miteinander oder reichen sich Zigaretten hin und her. Das Team entwickelte ein kreisförmiges Halo-Rig, mit einem Dutzend Kameras bestückt, das Jordan wie einen "Heiligenschein" bei Dreharbeiten trug. Damit kam mehr Material aus verschiedenen Winkeln für die digitale Nachbearbeitung zusammen.

Zu der großen Bandbreite an Effekten gehören auch Aufnahmen von endlos wirkenden Baumwollfeldern, digital erzeugten Schlangen und gruseligen Vampirszenen.

"Das ist der Mount Everest"

Mit oder ohne Oscar - schon mit der Nominierung fühlen sie sich als Gewinner. "Weiter geht es nicht mehr. Das ist der Mount Everest", meint Ralla - "und halt aus Achern im Schwarzwald hierherzukommen, das ist unglaublich". Auch Coogler habe ihm gesagt, dass ein Oscar natürlich toll sei, aber der eigentliche Award für den Regisseur sei die Chance, Filme mit Leuten zu machen, die man schätze.

Für Ralla und Coogler steht nach der Oscar-Gala schon das nächste gemeinsame Projekt an - eine Neuauflage der Kultserie "Akte X". Der Streamingdienst Hulu hat eine Pilotfolge für die Science-Fiction-Serie bestellt. Coogler fungiert auch als Produzent und Autor.

Zum Inhalt heißt es, dass zwei hochdekorierte aber grundverschiedene FBI-Agenten gemeinsam Fälle mit mysteriösen Phänomenen aufklären sollen. Auch Wolter hat bereits den nächsten Auftrag - "ein großer Marvel-Film" - nur den Titel darf er noch nicht verraten.

