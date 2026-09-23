Filmstarts Junghexe Bibi Blocksberg zaubert sich in die Vergangenheit

Gregor Schnitzler übernahm dann für "Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen". Für die Zeitreise ins späte 19. Jahrhundert stand nun die aus diesem Film bekannte Riege wieder zusammen vor der Kamera. Die Eltern der Neustädter Junghexe werden von Rosalie Thomass und Friedrich Mücke gespielt. Die Rolle der rasenden Kultreporterin Karla Kolumna hat erneut Palina Rojinski übernommen.

Kammerjunge Maxim als heimlicher Star des Films

Fritzi Haberlandt spielt eine fantastische gemeine Tante und beweist ihr Talent für komische Rollen - ohne albern zu sein. Heimlicher Star des Films ist indes der junge Jakob Eberle, der den Kammerjungen Maxim mit viel Herzblut und Humor spielt. Carmen Diego als Fritzi von Klunkerburg ist ebenfalls eine spannende und sympathische Entdeckung.

Und für Eltern, die sich über kleine Botschaften im Film freuen: Hier sind gleich zwei drin. Blöder Praktikumsplatz? Von wegen! Jede und jeder kann seine eigene Bestimmung finden und sollte sie suchen - manchmal auch abseits der üblichen Wege. Die schönste Botschaft des Films aber kommt von der jungen Fritzi von Klunkerburg, die Bibi in einer kniffeligen Situation kurz vorm Aufgeben lächelnd sagt: "So ist das Leben. Und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd - trotz alledem."