Filmschauspielerin des Jahres? Was man über Shootingstar Jessie Buckley wissen sollte

Radikale Emotionen als Stärke

Die 36-Jährige scheint Filmkritiker und Zuschauer vor allem mit einer Sache in den Bann zu ziehen: Ihre Gabe, Emotionen nah, echt und teils für Zuschauer kaum aushaltbar darzustellen. Spätestens seit Buckley den Golden Globe für "Hamnet" gewann, überschlägt sich die Presse mit Lobeshymnen.

"Jeder Moment, den sie spielt, wirkt absolut authentisch", schreibt etwa der "Telegraph". Noch jahrelang werde man über die Leistung von Buckley sprechen, ist sich das Magazin "Rolling Stone" sicher. "Die emotionale Kraft des Films" werde von der Irin getragen, heißt es im "Guardian". Bei einer Pressevorführung in New York soll ein Sicherheitsmitarbeiter nach Angaben der "Vogue" kurzerhand Taschentücher gekauft haben, um das schluchzende Publikum zu versorgen.

Ähnlich schmeichelndes Lob dürfte Buckley allerdings schon vor Jahren zu hören bekommen haben: Der britische Schauspieler Ben Whishaw ("Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders"), der etwa mit Buckley in "Fargo" zu sehen war, sprach zuletzt von einer Faszination, die von ihr am Filmset ausgehe. "Es war, als würde man ein Tier in seinem natürlichen Lebensraum beobachten", erzählte er dem "Guardian". Buckley folge stets einem "natürlichen Instinkt", den sie manchmal selbst kaum verstehe - stehe ihr etwas im Weg, könne sie aber "auch mal zubeißen".