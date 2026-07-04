Filmreihe «Orte Ost» Sehnsuchtsort Ostsee - Urlaubsziel und DDR-Staatsgrenze

Die Diktatur schläft nie

"Die Menschen standen da und träumten davon, auch einmal mitfahren zu dürfen und mal etwas anderes von der Welt sehen zu können." Aber die Grenzsituation sei eben Teil der Realität gewesen. "Egal, was man macht in einer Diktatur, die Diktatur schläft nie. So ist es natürlich auch im Urlaub", betonte der Historiker.