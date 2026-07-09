Filmreihe der ARD ab 13. Juli Es ist wieder "Sommerkino"-Zeit im Ersten

Der Film beruht auf den realen Abenteuern von Mirco von Juterczenka und seinem autistischen Sohn Jason. Um Jasons Lieblingsclub zu finden, reiste das Duo ab 2012 zu Fußballspielen durch Deutschland und Europa und hielt alle Erlebnisse in einem eigenen Blog fest. Aus dem Blog entstand zunächst ein Buch und daraus dann der Film.