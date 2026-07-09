Filmreihe der ARD ab 13. Juli Es ist wieder "Sommerkino"-Zeit im Ersten

Berlin - Sommer-Zeit ist Kinofilm-Zeit – auch im Fernsehen. Ab 13. Juli ist das "ARD SommerKino" mit nationalen und internationalen Film-Highlights zurück. Die Reihe gibt es seit 1997, früher firmierte sie als "Sommerkino im Ersten".
Sieben Filme, große Namen: Das ARD-«Sommerkino» bringt Film-Highlights wie «Wochenendrebellen» und Kate Winslet als Kriegsfotografin – zwischen dem 13. Juli und 17. August im Ersten.
Berlin - Sommer-Zeit ist Kinofilm-Zeit – auch im Fernsehen. Ab 13. Juli ist das "ARD SommerKino" mit nationalen und internationalen Film-Highlights zurück. Die Reihe gibt es seit 1997, früher firmierte sie als "Sommerkino im Ersten".
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Nachdem die ARD diese Filmreihe ein paar Jahre auf immer mehr Tage und Sendeplätze ausgedehnt hatte, ist sie seit einiger Zeit wieder kompakter.
Filme unter diesem Label laufen nun am Montagabend zur besten Sendezeit 20.15 Uhr im Ersten, zwei Filme kommen diesen Sommer auch freitags ab 22.20 Uhr. Insgesamt umfasst die Reihe 2026 sieben Filme.
Den Auftakt macht diesmal die Tragikomödie "Wochenendrebellen" mit Aylin Tezel, Cecilio Andresen und Florian David Fitz.
Der Film von Regisseur Marc Rothemund ("Dieses bescheuerte Herz") ist keine Free-TV-Premiere – die lief im Januar bei Sat.1 –, aber ein Publikumsliebling. 2023 strömten über eine Million Kinobesucherinnen und -besucher in den Film.
"Wochenendrebellen" dreht sich um den zehnjährigen Fußballfan Jason mit Autismus, für den Fangegröle, Bierduschen und Menschenmassen eigentlich nichts Angenehmes sind. Doch der Junge hat den Wunsch, sich für einen Lieblingsverein entscheiden. Daher möchte er die Heimstadien aller 56 deutschen Erst-, Zweit- und Drittligisten besuchen.
Der Film beruht auf den realen Abenteuern von Mirco von Juterczenka und seinem autistischen Sohn Jason. Um Jasons Lieblingsclub zu finden, reiste das Duo ab 2012 zu Fußballspielen durch Deutschland und Europa und hielt alle Erlebnisse in einem eigenen Blog fest. Aus dem Blog entstand zunächst ein Buch und daraus dann der Film.
Zu den diesjährigen weiteren ARD-Sommerkinofilmen gehören die Produktionen "Die leisen und die großen Töne" (27. Juli), "Die Fotografin" (3. August) mit Kate Winslet in der Rolle der Kriegsfotografin Lee Miller (1907-1977) sowie die Romanverfilmung "Der Buchspazierer" (17. August) mit Christoph Maria Herbst.
Im vergangenen Jahr lief im Rahmen des ARD-Sommerkinos unter anderem die Free-TV-Premiere der Komödie "Enkel für Fortgeschrittene" mit Maren Kroymann, Barbara Sukowa und Heiner Lauterbach.
Vor zwei Jahren waren unter anderem die Free-TV-Premieren der oscarprämierten Filme "Everything Everywhere All at Once" mit Michelle Yeoh und "The Father" mit Anthony Hopkins und Olivia Colman dabei.