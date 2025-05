Dabei führt Berben auch die hohen Kosten für Dreharbeiten an. "In den USA ist es wie in Deutschland: Weil das Drehen dort seit Jahren immer teurer wird, wandern die großen Produktionen in günstigere Länder ab. Der Großteil der US-amerikanischen Filme entsteht in Kanada – und als Deutsche weichen wir nach Tschechien oder Kroatien aus." So sei die ZDF-Serie "Hotel Adlon" komplett außerhalb Deutschlands gedreht worden.