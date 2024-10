München - Missgeschicke sind dem Schauspieler Jan Josef Liefers (60) nicht fremd. "Ich bin schon in etliche Fettnäpfchen getreten. Ich hab' Leute verwechselt, Orte verwechselt. Ich habe schon mit meiner Band auf der Bühne gestanden und habe "Hallo Dortmund" gesagt - und wir waren in Frankfurt. Also alles schon passiert", sagte er bei der Weltpremiere seines neuen Films "Alter weißer Mann" in München.